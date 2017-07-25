Ford B-Max снимают с производства

Как сообщает издание Automarket, такое решение в компании Ford приняли вследствие низких продаж B-Max в странах Европы — отмечается, что все больше покупателей делают свой выбор в пользу кроссоверов. К тому же американцы планируют освободить румынское предприятие для выпуска пережившего рестайлинг EcoSport. К слову сказать, премьера обновленного SUV, ориентированного на европейский рынок, состоится в сентябре на Франкфуртовском автосалоне.

Напомним, что Ford B-Max дебютировал пять лет назад в Женеве. Автомобиль продавался в нескольких модификациях с бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 75 до 120 л. с., пятискоростной «механикой» и шестиступенчатым «автоматом». Остается лишь добавить, что в нашей стране эта модель никогда не продавалась.