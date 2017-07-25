Ford B-Max снимают с производства

Фото: www.netcarshow.com
В сентябре нынешнего года компания Ford прекратит выпуск модели B-Max. А румынский завод, где в настоящее время собираются компактвэны, по предварительным данным, переоборудуют под производство обновленного кроссовера EcoSport.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Automarket, такое решение в компании Ford приняли вследствие низких продаж B-Max в странах Европы — отмечается, что все больше покупателей делают свой выбор в пользу кроссоверов. К тому же американцы планируют освободить румынское предприятие для выпуска пережившего рестайлинг EcoSport. К слову сказать, премьера обновленного SUV, ориентированного на европейский рынок, состоится в сентябре на Франкфуртовском автосалоне.

Напомним, что Ford B-Max дебютировал пять лет назад в Женеве. Автомобиль продавался в нескольких модификациях с бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 75 до 120 л. с., пятискоростной «механикой» и шестиступенчатым «автоматом». Остается лишь добавить, что в нашей стране эта модель никогда не продавалась.

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25 июля 2017
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