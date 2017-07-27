В ДТП с участием автобуса на Кубани погибли четыре человека

Фото: bike-club11.com
Утром 27 июля в Темрюкском районе Краснодарского края легковой автомобиль ВАЗ 21111 столкнулся с автобусом Mercedes-Benz, перевозившим детей в Анапу. В результате страшной аварии четыре человека погибли, а еще восемь — получили травмы различной степени тяжести.
Виктория Базылева

– По предварительным данным, в районе поселка Ильич 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21111, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes-Benz, который, продолжая движение, въехал в припаркованные на обочине грузовые автомобили, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На момент инцидента в салоне автобуса, помимо водителя, находилось еще 32 человека, среди них были и дети. В результате ДТП на месте скончались «рулевой» и два пассажира легковушки, а также 47-летний пассажир «Мерседеса». Кроме того, еще восьмерых доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии следователи ОМВД России по Темрюкскому району возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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27 июля 2017
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