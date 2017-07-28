Экспортные продажи АВТОВАЗа выросли на 76%

Фото: e-gorlovka.com.ua
По итогам первого полугодия АВТОВАЗ увеличил объемы экспортных продаж автомобилей LADA на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Однако точные цифры пресс-служба почему-то не приводит.
Виктория Базылева

По словам представителей компании, рост экспортных продаж машин LADA (и машинокомплектов) связан с увеличением объемов крупно-узловой сборки автомобилей на заводе в Казахстане, а также стартом продаж седана Vesta на некоторых зарубежных рынках. К примеру, в феврале «Веста» появилась на авторынке Германии. К слову сказать, там ценники на модель начинаются от 12 500 евро.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам первого полугодия LADA Granta оказалась на 72 месте в списке самых продаваемых автомобилей в Европе, а Vesta поднялась на 24 строчки до 87 позиции. Более подробно о том, как «Весте» удалось оказаться в числе европейских бестселлеров, можно прочитать здесь.

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28 июля 2017
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