Экспортные продажи АВТОВАЗа выросли на 76%

По словам представителей компании, рост экспортных продаж машин LADA (и машинокомплектов) связан с увеличением объемов крупно-узловой сборки автомобилей на заводе в Казахстане, а также стартом продаж седана Vesta на некоторых зарубежных рынках. К примеру, в феврале «Веста» появилась на авторынке Германии. К слову сказать, там ценники на модель начинаются от 12 500 евро.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам первого полугодия LADA Granta оказалась на 72 месте в списке самых продаваемых автомобилей в Европе, а Vesta поднялась на 24 строчки до 87 позиции. Более подробно о том, как «Весте» удалось оказаться в числе европейских бестселлеров, можно прочитать здесь.