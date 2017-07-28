Россияне все чаще выбирают машины на «автомате»

В январе — июне российские официальные дилеры реализовали около 360 000 автомобилей с автоматической коробкой передач. Отмечается, что продажи машин с АКП выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии 2016-го доля автомобилей на «автомате» составляла 51,4%, сообщает агентство «Автостат». Сейчас же этот показатель увеличился на 2,5% до 53,9%.

Стоит отметить, что в настоящее время производители выпускают достаточно надежные автоматические коробки передач. Однако при эксплуатации автомобиля с АКП необходимо соблюдать несколько несложных правил. О том, как продлить жить «автомату», можно прочитать здесь.