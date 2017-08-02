Самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в России

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В первом полугодии в России было продано 429 277 внедорожников и кроссоверов с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи поддержанных машин этих сегментов сократились на 7,2%.
Виктория Базылева

Так, самым продаваемым поддержанным внедорожником в России является отечественная LADA 4x4. В пользу этой модели в январе-июне сделали выбор 38 382 человека. На второй строчке расположилась модель Chevrolet Niva — «Нивами» с пробегом обзавелись 26 825 россиян. Замыкает же лидерскую тройку японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Эти автомобили разошлись на вторичном рынке тиражом в 17 245 машин, сообщает агентство «Автостат».

Среди подержанных кроссоверов наибольшим спросом пользуется Toyota RAV4 — в первой половине 2017 года дилеры реализовали 14 850 автомобилей. Следом идет Nissan Qashqai, на котором остановили выбор 11 553 человека, и Nissan X-Trail, нашедший 11 535 покупателей.

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2 августа 2017
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