Кроссовер Renault Duster будут собирать в Иране

Как сообщает «Интерфакс», представители компании Renault и Организации промышленного развития и реновации Ирана подписали соглашение о создании совместного предприятия 7 августа в Тегеране. Проект реализуют в два этапа, на первом из которых французский производитель инвестирует около 660 млн. евро.

Новый завод построят в городе Саве, в 120 км от Ирана. По предварительным данным, предприятие будет выпускать до 150 000 автомобилей в год. Известно также, что в первую очередь на конвейер встанут две модели: седан Symbol и кроссовер Duster.