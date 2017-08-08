Honda Civic и Accord возвращаются в Россию

Фото: www.netcarshow.com
В СМИ «просочилась» сенсационная информация о том, что Honda рассматривает возможность возобновления продаж Civic и Accord в нашей стране. Впрочем, об этом портал «АвтоВзгляд» писал еще пару месяцев назад.
Виктория Базылева

Как сообщает Wards Auto, Honda в скором времени расширит свой модельный ряд в России за счет автомобилей Accord и Civic, которые покинули наш рынок в 2015 году. После вывода этих моделей японский производитель обнаружил, что продажи обрушились почти на 80%.

Стоит отметить, что кроссоверы Honda CR-V и Pilot действительно не пользуются у россиян высоким спросом. В первом полугодии машины разошлись скромным тиражом в 479 экземпляров.

Тем не менее, порталу «АвтоВзгляд» заявили в российском представительстве Honda, конкретных планов по возобновлению продаж Civic и Accord у компании в настоящее время нет. Производитель отслеживает ситуацию на авторынке и когда-нибудь, возможно, автомобили вновь появятся у дилеров. Но на данный момент этот вопрос «лежит преимущественно в теоретической плоскости».

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8 августа 2017
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