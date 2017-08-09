Россияне все чаще приобретают автомобили в кредит

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с апреля по июнь россияне купили в кредит 169 100 автомобилей — это самый высокий показатель за последние два года, что в принципе, неудивительно. В сравнении же с первым кварталом 2017-го, когда было оформлено 126 300 автокредитов, количество граждан, обратившихся к банковским программам, выросло на 33,9%.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что лидерами рейтинга автомобилей, которые россияне предпочитают брать в кредит, оказались машины KIA. Практически одна пятая часть покупателей, остановивших свой выбор на легковушках этой корейской марки, пользуется банковскими услугами. На второй строчке, согласно результатам исследования, расположились LADA и BMW (по 8%). Третьей стала марка Hyundai (7,5%), а замыкают лидерскую пятерку Audi и Mazda с долями в 7% и 4% соответственно.