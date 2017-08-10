Skoda отказалась сотрудничать с Tata Motors

– Представители компаний Skoda и Tata Motors пришли к выводу, что на сегодняшний день совместные технические и экономические усилия в проекте не могут быть реализованы должным образом, — говорится в сообщении Skoda.

Переговоры о начале сотрудничества между чешским и индийским производителями продолжались на протяжении шести месяцев. Предполагалось, что автостроители приступят к разработке новых машин, ориентированных прежде всего на авторынок Индии.

Напомним, ранее стало известно, что «Тата» отказалась от выпуска серийной версии своего первого спорткара Racemo. Причиной этому послужила острая необходимость сокращения расходов в компании.