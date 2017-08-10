Tesla приступает к тестированию своего беспилотного грузовика

Как сообщают американские СМИ, Tesla выведет на тесты сразу несколько грузовиков. Предполагается, что автомобили проедут по пустыне в штате Невада группой, следуя за ведущей машиной. Других подробностей о новых электромобилях на сегодняшний день нет.

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск в своем профиле в Twitter сообщил, что премьера прототипа первого грузового электрокара состоится в сентябре нынешнего года. Американский производитель разрабатывает автомобиль при поддержке Peloton Technology, которая в свою очередь сотрудничает с Volvo и другими компаниями, специализирующимися на выпуске грузовиков.