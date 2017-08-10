Tesla приступает к тестированию своего беспилотного грузовика

Фото: autozine.com.br
Tesla намерена в ближайшее время приступить к дорожным испытаниям своего беспилотного электрического грузовика. Об этом руководили компании заявили на встрече с представителями Департамента транспорта штата Невада.
Виктория Базылева

Как сообщают американские СМИ, Tesla выведет на тесты сразу несколько грузовиков. Предполагается, что автомобили проедут по пустыне в штате Невада группой, следуя за ведущей машиной. Других подробностей о новых электромобилях на сегодняшний день нет.

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск в своем профиле в Twitter сообщил, что премьера прототипа первого грузового электрокара состоится в сентябре нынешнего года. Американский производитель разрабатывает автомобиль при поддержке Peloton Technology, которая в свою очередь сотрудничает с Volvo и другими компаниями, специализирующимися на выпуске грузовиков.

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10 августа 2017
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