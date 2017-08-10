В Нидерландах изобрели электромобиль из свеклы и льна

Как сообщается на официальном сайте разработчиков, сахарную свеклу и лен не удалось применить разве что в системе подвески, колесах и двигателе — все остальное выполнено из «чистых» материалов. Общая масса автомобиля составляет 310 килограммов.

В движение «Лину» приводит электрический силовой агрегат, однако никаких подробной об установке не раскрывается. Известно лишь, что максимальная скорость машины равняется 80 км/ч при условии, что в автомобиле, помимо водителя, находятся еще три человека.

Голладские студенты — разработчики Lina — признались, что пока не могут пройти краш-тесты автомобиля из-за того, что ее детали при столкновении разламываются на части, а не гнутся, как металл.