Россияне отказываются от дизельных автомобилей

Фото: Toyota
По итогам первого полугодия продажи новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными моторами, сократились на 4,4%. В январе-июне россияне приобрели 47 100 машин, работающих на тяжелом топливе.
Виктория Базылева

Так, лучше других дизельных автомобилей в России продается Toyota Land Cruiser Prado. В пользу этого внедорожника в первом полугодии сделали выбор 4300 (-4%) наших соотечественников.

На второй строчке оказался кроссовер Renault Duster, разошедшийся тиражом в 3200 (+22%) машин, сообщает агентство «Автостат». А на третье место опустился Toyota Land Cruiser 200 — официальные дилеры сумели реализовать 3100 (-27%) таких автомобилей.

Замыкают лидерскую пятерку два кроссовера BMW — X5 и X6. Обладателями этих машин с дизельными двигателями стали 2500 (-1%) и 1800 (+30%) человек соответственно.

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11 августа 2017
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