Россияне отказываются от дизельных автомобилей

Так, лучше других дизельных автомобилей в России продается Toyota Land Cruiser Prado. В пользу этого внедорожника в первом полугодии сделали выбор 4300 (-4%) наших соотечественников.

На второй строчке оказался кроссовер Renault Duster, разошедшийся тиражом в 3200 (+22%) машин, сообщает агентство «Автостат». А на третье место опустился Toyota Land Cruiser 200 — официальные дилеры сумели реализовать 3100 (-27%) таких автомобилей.

Замыкают лидерскую пятерку два кроссовера BMW — X5 и X6. Обладателями этих машин с дизельными двигателями стали 2500 (-1%) и 1800 (+30%) человек соответственно.