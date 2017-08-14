В Китае насчитали более 1 млн. экологически чистых авто

По данным Управления дорожного движения, в обязанности которого входит постановка на учет автомобилей, на сегодняшний день в Поднебесной насчитывается 1 018 000 экологически чистых машин. Большая часть из них, а именно 825 000 единиц, приходится на электрокары, в то время как остальные 193 000 — транспортные средства с гибридным и прочими «зелеными» силовыми установками.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Китае зафиксирован самый высокий в мире спрос на экологически чистые автомобили. Поднебесная лидирует как по производству и продажам машин на альтернативных источниках энергии, так и по количеству зарядных станций.