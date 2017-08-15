Российский рынок автомобилей с пробегом подрос на 1%

Так, к примеру, в Удмуртии объем вторичного авторынка по итогам первых шести месяцев 2017 года сократился на 26%. А на Алтае и в Амурской области, напротив, — всего на 0,2%, сообщает агентство «Автостат».

В список регионов, где продажи автомобилей с пробегом снизились, попали также Москва (-12,1%), Санкт-Петербург (-0,6%) и Свердловская область (-0,6%). Но несмотря на то, что эти субъекты РФ «ушли в минус», они входят лидерскую десятку по объему рынка подержанных машин.

На первой строчке расположилась Московская область — здесь в январе-июне было продано 151 400 легковых автомобилей с пробегом. На втором месте с результатом в 144 900 реализованных машин оказалась Москва, а на третьем — Краснодарский край (120 700 транспортных средств).

Четвертые и пятые позиции принадлежат Санкт-Петербургу (91 000 авто) и Ростовской области (74 200 машин). Следом идет Свердловская область (72 700 экземпляров), Башкортостан (69 900 транспортных средств) и Челябинская область (64 000 машин). А замыкают ТОП-10 Новосибирская область (63 000 автомобилей) и Татарстан (62 400 машин).