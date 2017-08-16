Mazda отзывает 80 000 машин из-за бракованных подушек безопасности

Как сообщает информационное агентство Associated Press, под отзывную акцию подпадает более 80 000 автомобилей Mazda6, CX-7 и CX-9, сошедших с конвейера в 2007—2009 годах и 2012-м. Потенциально дефектные машины оснащены подушками безопасности Takata, которые во время аварии выстреливают в водителя и пассажиров металлическими осколками или не раскрываются вовсе.

Напомним, что «подушечный» скандал с японской компанией Takata разгорелся еще в 2014 году, когда несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве своих машин для экстренной замены «эирбегов». На сегодняшний день в общей сложности эта сервисная кампания охватила более 32 миллионов автомобилей по всему миру. По неподтвержденным данным, по вине «Такаты» погибли уже 16 человек, а еще 180 получили травмы различной степени тяжести.