Сколько будет стоить первый российский беспилотник

– Думаю, что через 10 лет беспилотник, который будет на наших дорогах, будет (стоить — прим.ред.) порядка 3000 — 5000 долларов, — приводит слова Игоря Левитина ТАСС. При этом никаких других подробностей помощник Владимира Путина раскрывать не стал.

Кроме того, он отметил, что когда первые «автономные» автомобили только появились, их ценники стартовали с отметки в 100 000 долларов. Сейчас же прайсы на самоуправляемые машины начинаются от 35 000 «зеленых».

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Москве открыли полигон для тестирования беспилотников российского производства. Для максимально точного воспроизведения реальных городских условий 400-метровую трассу оборудовали автобусными остановками и дорожными знаками. Кроме того, на дорогу нанесли соответствующую ГОСТу разметку, обозначающую границы проезжей части, пешеходных переходов и кругового движения.