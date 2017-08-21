Aston Martin DBR1 стал самым дорогим британским автомобилем в истории

Как сообщает газета газета The Sunday Telegraph, уникальный Aston Martin DBR1 продали за 22,5 млн. долларов. Прежний же ценовой рекорд для британского автомобиля составлял 21,7 млн. «зеленых».

Торги дома Sotheby’s, на которых и состоялась эта сделка, прошли 18 августа в американском городе Монтерей, штат Калифорния. К слову сказать, этот аукцион приурочен к ежегодной автомобильной неделе, в рамках которой также проводится Конкурс элегантности в Пеббл Бич.

Отметим, что пилотом проданного за рекордную сумму спортивного автомобиля в свое время был знаменитый британский автогонщик Стирлинг Мосс. Эта машина финишировала первой в 1959 году в заезде на трассе Нюрбургринг в Германии. А начиная с 1962 года, ушедший с молотка Aston Martin перестал участвовать в соревнованиях — тогда владелец превратил его в автомобиль, пригодный для передвижения по городским дорогам.