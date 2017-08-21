КамАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска

– Объем российского рынка грузовых автомобилей в этом году превысит 50 тыс. единиц — это больше, чем ожидалось в начале года. Поэтому мы планируем, что по итогам 2017 года наши продажи на российском рынке составят около 32 тыс. автомобилей, что выше, чем предусмотрено бизнес-планом, — сказал генеральный директор компании Сергей Когогин, обращаясь к сотрудникам завода.

Он отметил, что российский рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн восстанавливается быстрыми темпами. Так, в первом полугодии по сравнению с январем-июнем 2016 года рост составил 44%. Когогин также сообщил, что по итогам первых шести месяцев в России было реализовано 13 000 автомобилей КамАЗ, а это на 20% больше, чем в прошлом году, и выше запланированных показателей. Доля компании на рынке составляет 51%.