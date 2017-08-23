Ariel выпустит электрический гиперкар с 1180-сильным мотором

Как сообщает Autocar, через три года компания Ariel презентует свой новый двухместный гиперкар с четырьмя электромоторами суммарной мощностью в 1180 л. с. Никаких технических подробностей о новинке в настоящее время нет. Однако по предварительным данным, электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,4 секунды.

На сегодняшний день гиперкар носит внутризаводской индекс P40. О том, какое название получит новинка в итоге — пока не сообщается.

Стоит отметить, что проект по созданию нового сверхбыстрого «зеленого» автомобиля получил поддержку британских властей, которые всячески стараются стимулировать производителей на разработку экологически чистых машин.