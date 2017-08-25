Российские продажи Maserati выросли в 9,3 раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда машинами Maserati обзавелись 26 человек, продажи выросли в 9,3 раза, сообщает агентство «Автостат».

Столь резкий скачок связан с выводом на российский рынок кроссовера Levante. Напомним, что в автосалонах эта модель появилась лишь во второй половине минувшего года.

Так, в январе-июле официальным дилерам Maserati удалось реализовать 227 кроссоверов — а это 90% всех продаж. Кроме того, за первые семь месяцев россияне приобрели десять автомобилей Ghibli и пять машин Quattroporte.