Российский автопарк увеличился до 50 млн. машин

Российский автопарк преодолел отметку в 50 млн. транспортных средств, сообщает агентство «Автостат». Так, 84% зарегистрированных машин приходится на легковушки — по состоянию на 1 июля таких автомобилей насчитывается 41,9 млн. экземпляров. Еще 8% — это легкий коммерческий транспорт (около 4 млн. машин). Доля грузовиков составляет 7,5% от всех транспортных средств (3,7 млн. единиц), а автобусов — 1% (порядка 400 000 машин).

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по состоянию на 1 января нынешнего года 59,1% всех зарегистрированных машин — иномарки. Больше всего на российских дорогах автомобилей марки Toyota (3,6 миллионов) — доля компании от общего числа поставленных на учет машин составляет 9%. Далее с результатом в 2 миллиона расположился другой японский производитель — Nissan. Третьим стал Hyundai (1,7 миллионов машин), а замыкают лидерскую пятерку Chevrolet (1,6 миллионов авто) и Renault (1,5 миллионов машин).