Названы крупнейшие региональные рынки России

Фото: urixblog.com
По итогам первых семи месяцев нынешнего года в России было продано 767 100 новых легковых автомобилей, что на 13,3% больше, нежели в прошлом году. При этом крупнейшими региональными рынками традиционно являются Москва и Подмосковье.
Виктория Базылева

Так, на долю Москвы и Московской области приходится 23,2% от общего объема российского рынка. В частности, столичные дилеры реализовали около 115 200 машин (+0,8%), а подмосковные — 62 700 транспортных средств (+18,7%).

На третьей строчке оказался Санкт-Петербург — продажи в Северной столице выросли на 15,3% до 53 800 автомобилей, сообщает агентство «Автостат». На четвертом месте расположился Татарстан (37 400 машин, +24,6%), а на пятом — Башкортостан (28 200 легковушек, +23,7%).

Стоит отметить, что в ТОП-10 крупнейших региональных рынков также вошли Краснодарский край (27 700 автомобилей, +10,6%), Самарская область (25 900 машин, +7,5%), Свердловская область (22 500 транспортных средств, +27,8%), Ростовская область (20 500 автомобилей, +13,1%) и Челябинская область (19 400 машин, +27,9%).

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1 сентября 2017
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