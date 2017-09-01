Названы крупнейшие региональные рынки России

Так, на долю Москвы и Московской области приходится 23,2% от общего объема российского рынка. В частности, столичные дилеры реализовали около 115 200 машин (+0,8%), а подмосковные — 62 700 транспортных средств (+18,7%).

На третьей строчке оказался Санкт-Петербург — продажи в Северной столице выросли на 15,3% до 53 800 автомобилей, сообщает агентство «Автостат». На четвертом месте расположился Татарстан (37 400 машин, +24,6%), а на пятом — Башкортостан (28 200 легковушек, +23,7%).

Стоит отметить, что в ТОП-10 крупнейших региональных рынков также вошли Краснодарский край (27 700 автомобилей, +10,6%), Самарская область (25 900 машин, +7,5%), Свердловская область (22 500 транспортных средств, +27,8%), Ростовская область (20 500 автомобилей, +13,1%) и Челябинская область (19 400 машин, +27,9%).