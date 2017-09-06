Российские продажи электрокаров выросли на 18%

Наибольшим спросом у россиян пользуются электромобили Tesla — на долю машин американской марки приходится порядка 70% от всего объема продаж. Так, новенькими «Теслами» в январе-июле обзавелись 27 человек.

Кроме того, по данным агентства «Автостат», за первые семь месяцев было продано 8 электрокаров Nissan Leaf, 3 машины Renault Twizy, а также один Mitsubishi i-MiEV.

Отметим также, что более 60% электромобилей, а именно 25, «прописались» в Москве и Подмосковье. 6 машин встали на учет на Дальнем Востоке (Приморский и Хабаровский края), а еще две — в Краснодарском крае. Остальные автомобили зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.