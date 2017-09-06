Российские продажи электрокаров выросли на 18%

Фото: www.netcarshow.com
По итогам первых семи месяцев нынешнего года в России было реализовано 39 электрокаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 18%.
Виктория Базылева

Наибольшим спросом у россиян пользуются электромобили Tesla — на долю машин американской марки приходится порядка 70% от всего объема продаж. Так, новенькими «Теслами» в январе-июле обзавелись 27 человек.

Кроме того, по данным агентства «Автостат», за первые семь месяцев было продано 8 электрокаров Nissan Leaf, 3 машины Renault Twizy, а также один Mitsubishi i-MiEV.

Отметим также, что более 60% электромобилей, а именно 25, «прописались» в Москве и Подмосковье. 6 машин встали на учет на Дальнем Востоке (Приморский и Хабаровский края), а еще две — в Краснодарском крае. Остальные автомобили зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.

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6 сентября 2017
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