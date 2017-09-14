Названы лучшие автомобили для молодых семей

Фото: www.netcarshow.com
В сети Интернет появился очередной сомнительный автомобильный рейтинг. На этот раз журналисты выбирали самые подходящие машины для молодых семей, которые можно приобрести в России в настоящее время.
Виктория Базылева

Так, по мнению журналистов портала iReactor, наилучшим вариантом для молодой семьи на сегодняшний день является Skoda Octavia. Авторы рейтинга отметили хорошую обзорность машины, вместимость и адекватный ценник.

Следом идет Skoda Rapid — несмотря на то, что этот автомобиль чуть дешевле «Октавии», он уступает лидеру по уровню безопасности.

Замыкают же лидерскую пятерку Nissan Almera, Ford Focus и LADA Vesta. Эти модели также могут похвастать неплохой обзорностью, экономичностью и невысокими ценами.

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14 сентября 2017
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