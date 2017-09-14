Названы лучшие автомобили для молодых семей

Так, по мнению журналистов портала iReactor, наилучшим вариантом для молодой семьи на сегодняшний день является Skoda Octavia. Авторы рейтинга отметили хорошую обзорность машины, вместимость и адекватный ценник.

Следом идет Skoda Rapid — несмотря на то, что этот автомобиль чуть дешевле «Октавии», он уступает лидеру по уровню безопасности.

Замыкают же лидерскую пятерку Nissan Almera, Ford Focus и LADA Vesta. Эти модели также могут похвастать неплохой обзорностью, экономичностью и невысокими ценами.