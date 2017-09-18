Грузовики по-прежнему пользуются спросом в России

При этом лидером здесь по-прежнему остается КамАЗ, на долю которого в прошлом месяце пришлась третья часть от общего объема, сообщает агентство autostat.ru. На втором месте располагается другой отечественный бренд — GAZ. Замыкает первую тройку немецкий MAN. В пятерку лидеров августа также попали немецкий Mercedes-Benz и шведская Scania.

По итогам же восьми месяцев 2017 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил почти 46 000 штук — на 47% больше, чем за тот же период прошлого года. Любопытно, что коммерческий транспорт из Поднебесной демонстрирует наименьшую положительную динамику продаж.