Грузовики по-прежнему пользуются спросом в России

При этом лидером здесь по-прежнему остается КамАЗ, на долю которого в прошлом месяце пришлась третья часть от общего объема, сообщает агентство autostat.ru. На втором месте располагается другой отечественный бренд — GAZ. Замыкает первую тройку немецкий MAN. В пятерку лидеров августа также попали немецкий Mercedes-Benz и шведская Scania.
По итогам же восьми месяцев 2017 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил почти 46 000 штук — на 47% больше, чем за тот же период прошлого года. Любопытно, что коммерческий транспорт из Поднебесной демонстрирует наименьшую положительную динамику продаж.
Рынок новых грузовых автомобилей в России и в самый пик кризиса не падал так сильно, как рынок легкового автотранспорта. И более того — стал показывать рост задолго до того, как оживились продажи легковушек. А в августе 2017-го года он составил около 7800 единиц, что на 65,3% больше, чем годом ранее.
При этом лидером здесь по-прежнему остается КамАЗ, на долю которого в прошлом месяце пришлась третья часть от общего объема, сообщает агентство autostat.ru. На втором месте располагается другой отечественный бренд — GAZ. Замыкает первую тройку немецкий MAN. В пятерку лидеров августа также попали немецкий Mercedes-Benz и шведская Scania.
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