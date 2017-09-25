Самый быстрый автомобиль в мире выставляют на российский электронный аукцион

Автомобиль имеет мощность 1200 лошадиных сил, крутящий момент 1600 Нм и максимальную скорость 410 км/ч. Разгон до 100 км/ч составляет всего 2,6 секунды. Объем двигателя составляет 7993 куб. см. Спорткар выполнен в карбоне, а цена только этой опции составляет 300 000 евро. Ориентировочная стоимость такого автомобиля составляет порядка полутора сотен миллионов рублей.

Машина прибыла в Россию из Дубая. Несмотря на то, что автомобиль был выпущен три года назад, он никогда не использовался за пределами заводского автотрека.

Онлайн-аукцион по данному автомобилю состоится через несколько дней. Точную дату компания сообщит дополнительно. Напомним, что недавно американский профессиональный боксер Флойд Мейвезер выставил на eBay свой Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. За машину спортсмен хочет получить без малого 4 миллиона долларов.