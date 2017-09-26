Доля автомобилей, собранных в России, увеличилась до 82,2%

Согласно данным, приведенным агентством «Автостат», доля автомобилей локальной сборки в России за 8 месяцев 2017 года составила 82,2%. Для сравнения — в прошлом году этот показатель составлял 79,8%.

Пять лет назад, в 2012-м на долю легковушек местной сборки приходилось 64,1%, девять лет назад — 44,3%. С одной стороны такой рост стал возможным из-за падения курса рубля к мировым валютам, с другой — преференции, предоставляемые государством тем компаниям, которые организовали производство в России. Все это сделало ввоз машин из-за границы менее выгодным, чем раньше.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает кстати, что в СССР и в первые несколько лет существования РФ на долю автомобилей локальной сборки приходилось 100% рынка.