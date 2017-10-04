Названы самые распространенные иномарки в России

Согласно результатам исследования агентства «Автостат», по российским дорогам передвигается около 9,4 млн. японских машин. Автомобили корейских производителей встречаются почти в 2,2 раза реже — на их долю приходится 17% (4,3 млн. авто).

Немецкие же легковушки с результатом в 4,2 млн. машин занимают лишь третью строчку рейтинга самых популярных иномарок.

Отметим также, что в российском автопарке насчитывается 3,1 млн американских автомобилей; 2,1 млн. французских; 700 000 чешских и почти 550 000 китайских машин.