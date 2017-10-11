В России увеличились продажи автомобилей сегмента Luxury

Фото: maserati-avilon.ru
В августе нынешнего года автомобилями сегмента Luxury обзавелись 119 россиян. Таким образом, продажи увеличились на 31% по сравнению с последним летним месяцем прошлого года, когда дилеры сумели реализовать 91 роскошную машину.
Виктория Базылева

Самым востребованным автомобилем сегмента Luxury в России по-прежнему остается Mercedes-Benz Maybach S-Class — на долю модели приходится более 40% продаж. Так, в августе в пользу этой машины сделали выбор 49 наших состоятельных соотечественников.

На второй строчке расположились автомобили Maserati, разошедшиеся тиражом в 39 экземпляров, а замыкает лидерскую тройку Bentley — дилеры британской марки продали 15 машин. Кроме того, в августе было продано шесть новеньких Rolls-Royce, пять Lamborghini, три Ferrari и два Aston Martin, сообщает агентство «Автостат».

Отметим также, что большинство автомобилей, а именно 75 штук, поставили на учет в Москве и Подмосковье. В Северной столице «прописались» 16 машин, остальные же транспортные средства отправились в регионы.

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11 октября 2017
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