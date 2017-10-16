Опубликован крайне сомнительный рейтинг подержанных автомобилей до 500 000 рублей

Рейтинг лучших машин с пробегом, чей ценник не превышает 500 000 рублей возглавил Ford Focus. Именно этот автомобиль не пойми с чего самопровозглашенные автоэксперты «Дейли-Мотор» назвали лучшим на вторичном рынке, хотя даже недавно сдавшим на «права» водителям известно, что самыми дешевыми, неприхотливыми и ликвидными являются машины отечественного бренда LADA.

На второй строчке соминительного рейтинга расположилась Toyota Corolla, которая откровенно не едет, громко рычит и много «жрет». Среди плюсов этого автомобиля создатели «топа» выделяют высокий клиренс и мягкую подвеску, с чем тоже довольно трудно согласиться. Ребята, 150 мм — это разве дорожный просвет? Да у LADA Kalina он даже на 10 мм больше. Про жесткую подвеску говорить не хочется и вовсе. А потом, как можно сравнивать по цене «Фокус» текущего поколения с десятилетней «Короллой», да еще и рекомендовать ее? Это обзор предложений на «вторичке» в отдельно взятом городе где-то на краю Башкирии? Впрочем, дальше — еще интереснее.

По мнению все тех же вроде бы журналистов, в тройку лидеров просто обязан войти седан Honda Civic, который у нас мало того, что не продается, так еще и никогда толком и не покупался. Парни хвалят десятилетнюю машину за гидромеханический «автомат», на самом деле откровенно задумчивый, нервный и не дающий мотору реализовать свой потенциал.

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