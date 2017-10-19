Ford отзывает 1,3 млн. автомобилей из-за неисправности дверных замков

Фото: www.netcarshow.com
Компания Ford объявляет о проведении в США отзывной кампании, охватывающей порядка 1,3 млн. пикапов F-150 и Super Duty. Как сообщают зарубежные источники, производитель выявил неисправность дверных замков.
Виктория Базылева

По данным Reuters под новую сервисную акцию подпадает около 1,3 млн. автомобилей Ford F-150 и Super Duty, сошедших с конвейеров в период с 2015 по 2017 год. Как заявили представители компании, официальные дилеры абсолютно бесплатно для владельцев машин заменят детали замков, из-за которых двери закрываются неплотно.

Сообщается, что сервисная кампания обойдется производителю в 267 млн. долларов. Напомним, что в этом году Ford уже отзывал в Соединенных Штатах машины из-за неисправности дверных замков — дефект был выявлен на автомобилях Fiesta, Fusion и Lincoln MKZ. Тогда компания потратила на акцию 295 млн. долларов.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, автосервис, ремонт
19 октября 2017
159
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы