Названы самые популярные в России автомобили С-класса

На второй строчке расположился KIA Cee’d — за первые три квартала на учет было поставлено 11 392 таких автомобиля. А замыкает лидерскую тройку, по данным агентства «Автостат», Ford Focus, в пользу которого сделали выбор 9125 человек.

Кроме того, в ТОП-5 самых популярных моделей С-класса оказались KIA Cerato и Volkswagen Jetta — в январе-сентябре в России зарегистрировано 5156 и 3760 авто соответственно.

Отметим, что в первую десятку попали Toyota Corolla (3625 седанов), Hyundai Elantra (2956 поставленных на учет машин), Lifan Solano (1982 автомобилей), а также Citroёn C4 (1357 авто) и Peugeot 408 (1251 авто).