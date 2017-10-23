Tesla получила разрешение на строительство завода в Китае

Как сообщает Wall Street Journal, Tesla построит предприятие на территории зоны свободной торговли в Шанхае. Таким образом, компания сможет, во-первых, добиться снижения налогов на свою продукцию, а во-вторых, заручиться поддержкой, которую предлагает правительство Китая производителям «экологически чистых» автомобилей. Никаких подробностей соглашения на данный момент нет.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Tesla, которая планировала произвести в третьем квартале более 1500 седанов Model 3, выпустила всего 260 машин. Поначалу представители компании утверждали, что никаких проблем с поставкой запчастей на предприятие или логистикой нет. Однако некоторое время спустя Илон Маск заявил, что в срывах планов виноваты все же поставщики комплектующих.