Uber поделится технологиями для беспилотников с «Яндексом»

Фото: www.navigator.az
Согласно условиям договора по объединению бизнесов, «Яндекс.Такси» может использовать технологии Uber, разработанные для беспилотных автомобилей. Об этом сообщил финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Виктория Базылева

К разработке собственной технологии для беспилотников «Яндекс» приступил еще в минувшем году. В конце мая года нынешнего компания опубликовала первый видеоролик, на котором запечатлен прототип автомобиля. А некоторое время спустя авторы проекта продемонстрировали «автономную» машину президенту России Владимиру Путину.

– С одной стороны, мы развиваем свой беспилотник. Мы уверены, что основа беспилотника — это искусственный интеллект, машинное обучение, датчики, карты, навигация и все остальное. Параллельно мы подписали сделку с Uber, она дает возможность доступа к технологиям беспилотника на эксклюзивной основе для наших рынков, — приводит слова Грега Абовски агентство ТАСС.

технология, беспилотный автомобиль, такси
25 октября 2017
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