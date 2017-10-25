Uber поделится технологиями для беспилотников с «Яндексом»

К разработке собственной технологии для беспилотников «Яндекс» приступил еще в минувшем году. В конце мая года нынешнего компания опубликовала первый видеоролик, на котором запечатлен прототип автомобиля. А некоторое время спустя авторы проекта продемонстрировали «автономную» машину президенту России Владимиру Путину.

– С одной стороны, мы развиваем свой беспилотник. Мы уверены, что основа беспилотника — это искусственный интеллект, машинное обучение, датчики, карты, навигация и все остальное. Параллельно мы подписали сделку с Uber, она дает возможность доступа к технологиям беспилотника на эксклюзивной основе для наших рынков, — приводит слова Грега Абовски агентство ТАСС.