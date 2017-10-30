КамАЗ отложил старт продаж грузовиков с системой безопасности ADAS

Изначально предполагалось, что первые грузовики КамАЗ, оснащенные системой ADAS, поступят к дилерам в 2017 году. Однако в дальнейшем руководство компании приняло решение отложить старт продаж из-за того, что цены на машины выросли бы как минимум на 3%, а это могло бы отпугнуть потенциальных покупателей, сообщают «Известия».

– К сожалению, таких машин пока нет, и когда они появятся — мы не знаем. Для КамАЗа это пока не приоритетные планы. Хотя у нас были клиенты, которые интересовались такими машинами, видимо, читали о соответствующих планах, — рассказали сотрудники одного из дилерских центров КамАЗ.