Папу римского пересадили на Lamborghini Huracan

Фото: www.bostonherald.com
Компания Lamborghini выпустила уникальный экземпляр модели Huracan специально для папы римского Франциска. Как сообщили в пресс-службе Святого престола, представители марки вручили автомобиль главе Ватикана во время аудиенции, состоявшейся 15 ноября.
Виктория Базылева

Белоснежный Lamborghini Huracan, подаренный Франциску, у самого папы в пользовании не останется. Его продадут на торгах аукционного дома Sotheby’s. Все вырученные средства направят на благотворительные цели — финансирование трех социальных проектов.

Первый из них — «Помощь страдающей церкви» — связан с восстановлением разрушенных жилых домов и общественных зданий иракских христиан в районе Ниневии. Часть средств передадут «Дому папы Франциска», который оказывает поддержку женщинам, оказавшимся в рабстве, и бывшим проституткам. Оставшиеся деньги достанутся двум итальянским организациям, помогающим женщинам и детям в странах Африки.

авторынок, производители, автозаводы
15 ноября 2017
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