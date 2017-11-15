Папу римского пересадили на Lamborghini Huracan

Белоснежный Lamborghini Huracan, подаренный Франциску, у самого папы в пользовании не останется. Его продадут на торгах аукционного дома Sotheby’s. Все вырученные средства направят на благотворительные цели — финансирование трех социальных проектов.

Первый из них — «Помощь страдающей церкви» — связан с восстановлением разрушенных жилых домов и общественных зданий иракских христиан в районе Ниневии. Часть средств передадут «Дому папы Франциска», который оказывает поддержку женщинам, оказавшимся в рабстве, и бывшим проституткам. Оставшиеся деньги достанутся двум итальянским организациям, помогающим женщинам и детям в странах Африки.