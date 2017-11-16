Компания KIA готовит к премьере новый кроссовер

Фото: xcar.com.cn
Компания KIA выпустила новый кроссовер, ориентированный на китайский авторынок. Премьера новинки состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который пройдет с 17 по 26 ноября.
Виктория Базылева

Никакой информации о новом кроссовере KIA в настоящее время нет — неизвестно даже название автомобиля. Как сообщает Njcar, в основу машины легла та же модульная платформа, на которой построен KIA Sportage предыдущего поколения. Кроме того, известно, что эта модель будет продаваться исключительно в Поднебесной.

Судя по фотографиям, «просочившимся» в сеть, новый кроссовер обзавелся крупной радиаторной решеткой, защитным пластиковым обвесом, декоративными серебристыми вставками на бамперах и двумя патрубками выхлопной системы.

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16 ноября 2017
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