Компания KIA готовит к премьере новый кроссовер

Никакой информации о новом кроссовере KIA в настоящее время нет — неизвестно даже название автомобиля. Как сообщает Njcar, в основу машины легла та же модульная платформа, на которой построен KIA Sportage предыдущего поколения. Кроме того, известно, что эта модель будет продаваться исключительно в Поднебесной.

Судя по фотографиям, «просочившимся» в сеть, новый кроссовер обзавелся крупной радиаторной решеткой, защитным пластиковым обвесом, декоративными серебристыми вставками на бамперах и двумя патрубками выхлопной системы.