Volkswagen презентовал новый кроссовер

Абсолютно новый кроссовер Volkswagen T-Roc, представленный летом нынешнего года, уже продается в странах Европы. До Поднебесной же автомобиль доберется лишь в следующем году, а его публичная премьера состоится 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.

Внешний вид Volkswagen T-Rocstar практически не отличается от экстерьера его европейского собрата T-Roc. Некоторые изменения просматриваются лишь в задней части автомобиля. Интерьеры машин, как сообщает издание Gasgoo, идентичны — разве что обивка кресел разная.

Никаких технических характеристик представители Volkswagen раскрывать пока не стали. По предварительным данным, моторная гамма модели будет включать в себя два бензиновых турбированных двигателя объемом 1,2 и 1,4 литра.