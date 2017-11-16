Volkswagen презентовал новый кроссовер

Фото: autonews.gasgoo.com
В преддверии открытия автосалона в Гуанчжоу компания Volkswagen провела специальное мероприятие, приуроченное к премьере своего нового кроссовера. Вольфсбургский производитель представил T-Rocstar — концепт модели T-Roc, ориентированной на китайский авторынок.
Виктория Базылева

Абсолютно новый кроссовер Volkswagen T-Roc, представленный летом нынешнего года, уже продается в странах Европы. До Поднебесной же автомобиль доберется лишь в следующем году, а его публичная премьера состоится 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.

Внешний вид Volkswagen T-Rocstar практически не отличается от экстерьера его европейского собрата T-Roc. Некоторые изменения просматриваются лишь в задней части автомобиля. Интерьеры машин, как сообщает издание Gasgoo, идентичны — разве что обивка кресел разная.

Никаких технических характеристик представители Volkswagen раскрывать пока не стали. По предварительным данным, моторная гамма модели будет включать в себя два бензиновых турбированных двигателя объемом 1,2 и 1,4 литра.

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16 ноября 2017
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