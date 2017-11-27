Названы самые популярные иномарки в столичном регионе

Самым популярным легковым автомобилем среди иномарок в Москве по-прежнему является Ford Focus. По состоянию на 1 июля в столице зарегистрировано 90 756 таких машин. На второй строчке располагается Hyundai Solaris, которому агентство «Автостат» пророчит возможное лидерство. «Солярисами» обзавелись 82 103 жителя Первопрестольной. Следом идет самый продаваемый согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) автомобиль в России — KIA Rio. На таких машинах передвигаются 66 595 москвичей.

Замыкают первую пятерку самых распространенных легковых иномарок в Москве Skoda Octavia (66 158 машин) и Opel Astra (48 359 авто). В ТОП-10 также оказались Volkswagen Polo (47 271 седанов), Nissan X-Trail (46 760 кроссоверов), Volkswagen Passat (45490 машин), Toyota Camry (43 793 авто) и KIA Cee’d (43 733 экземпляров).