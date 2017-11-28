Автомобили и поезда пойдут в Крым через прошлое

Археологические раскопки, повторимся, предваряют строительство участка железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма. В окрестностях Керчи проходят масштабные исследования территории, на которой обнаружено 17 курганов и древнее поселение. В культурном слое последнего найдены фрагменты зданий и сооружений: фундаменты, части стен домов и хозяйственных строений разных исторических эпох — с древнейших времен и до конца XIX века.

– Раскопки выполнены на участке крупного археологического памятника. Этот «Комплекс поселений Биели» давно известен в научных кругах. Но полномасштабные исследования этого объекта начались только в 2017 году благодаря реализации проекта по строительству железнодорожного подхода к мосту. Мы получили возможность изучить поселение, где люди жили постоянно на протяжении нескольких веков. Об этом говорит большой пласт культурного слоя', — рговорит руководитель археологических работ кандидат исторических наук Юрий Белик.