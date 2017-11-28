Автомобили и поезда пойдут в Крым через прошлое

В районе будущих автомобильных и железнодорожных подходов к Крымскому мосту найдены десятки памятников истории. Археологические работы на этих территориях начались в 2015 году и продолжаются в настоящее время. Только после того, как ученые завершают работу на очередном участке, он передается строителям для производства строительно-монтажных работ.
Михаил Ростарчук

Археологические раскопки, повторимся, предваряют строительство участка железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма. В окрестностях Керчи проходят масштабные исследования территории, на которой обнаружено 17 курганов и древнее поселение. В культурном слое последнего найдены фрагменты зданий и сооружений: фундаменты, части стен домов и хозяйственных строений разных исторических эпох — с древнейших времен и до конца XIX века.

– Раскопки выполнены на участке крупного археологического памятника. Этот «Комплекс поселений Биели» давно известен в научных кругах. Но полномасштабные исследования этого объекта начались только в 2017 году благодаря реализации проекта по строительству железнодорожного подхода к мосту. Мы получили возможность изучить поселение, где люди жили постоянно на протяжении нескольких веков. Об этом говорит большой пласт культурного слоя', — рговорит руководитель археологических работ кандидат исторических наук Юрий Белик.

    Археологические исследования выполняются на территории площадью более 28 тысяч квадратных метров. К работам привлечены специалисты-археологи из Керчи, Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа и уже сотни находок переданы на обработку и детальное изучение. Среди них турецкие глиняные курительные трубки XVII-XVIII веков, сосуды, украшения хазарской эпохи, античная керамика, предметы быта бронзового века, культовые принадлежности: от христианских нательных крестиков XIX века до хазарского оберега-лунницы. Собрана коллекция монет из разных стран, которая показывает широкие торговые связи поселения и его высокую популярность среди купцов, путешествующих по Крыму.

    – В ходе археологических исследований обнаружены многочисленные каменные кладки, остатки погребений. Мы увидели фрагменты старых домов, очагов, вымосток, которые, видимо, восстанавливались, перестраивались. Сохранились стены со следами ремонта разных эпох. Эти исследования позволят глубже изучить историю жизни людей на территории Восточного Крыма, — подчеркивает Юрий Белик.

    Общий же объем археологических работ охватит более 600 тысяч квадратных метров территорий, отведенных под строительство подходов к мосту. Это крупнейшие научно-исследовательские археологические работы, которые когда-либо проводились в России.

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    28 ноября 2017
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