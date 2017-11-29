Hyundai представит в феврале три новинки

Фото: theprestige.ba
Компания Hyundai готовит к премьере один обновленный и два новых автомобиля. Корейцы представят машины публике на грядущем автосалоне в Нью-Дели, который пройдет в феврале следующего года.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Autocar India, одной из новинок, которые Hyundai покажет в Нью-Дели, будет концептуальный седан, оснащенный электрическим силовым агрегатом. На сегодняшний день никакой информации об этой модели нет — неизвестно даже ее название.

Наши зарубежные коллеги предполагают, что следующей премьерой станет абсолютно новый компактный хетчбэк Santro. Этот автомобиль ориентирован исключительно на рынок Индии. В модельном ряду марки он займет место между Eon и Grand i10.

Кроме того, на моторшоу в Нью-Дели Hyundai, вероятнее всего, привезет обновленный хетчбэк Elite i20, который у нас не продается, а в Европе представлен просто как i20. В ходе рестайлинга машина обзавелась перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененными бамперами, иной оптикой и новым мультимедийным комплексом.

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29 ноября 2017
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