Hyundai представит в феврале три новинки

Как сообщает издание Autocar India, одной из новинок, которые Hyundai покажет в Нью-Дели, будет концептуальный седан, оснащенный электрическим силовым агрегатом. На сегодняшний день никакой информации об этой модели нет — неизвестно даже ее название.

Наши зарубежные коллеги предполагают, что следующей премьерой станет абсолютно новый компактный хетчбэк Santro. Этот автомобиль ориентирован исключительно на рынок Индии. В модельном ряду марки он займет место между Eon и Grand i10.

Кроме того, на моторшоу в Нью-Дели Hyundai, вероятнее всего, привезет обновленный хетчбэк Elite i20, который у нас не продается, а в Европе представлен просто как i20. В ходе рестайлинга машина обзавелась перелицованной радиаторной решеткой, видоизмененными бамперами, иной оптикой и новым мультимедийным комплексом.