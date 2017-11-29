УАЗ приостанавливает выпуск автомобилей

Фото: УАЗ
Ульяновский автомобильный завод приостановит в начале следующего года производство автомобилей. На предприятии будет проведена очередная модернизация.
Виктория Базылева

– Мы пока обсуждаем, какое количество недель нам необходимо, потому что это связано с тотальной модернизацией наших основных технологических цепочек. Я думаю, что это будет январь — 2 или 3 недели, — цитирует ТАСС главу УАЗа Вадима Швецова. — Нам просто необходим достаточно длительный срок, для того чтобы все это установить. Это, прежде всего, связано с нашим техническим перевооружением.

Он пояснил, что в ходе усовершенствования будет переоборудована линия аудита качества, а также появятся новые участки, где проводятся тестовые испытания машин. Вдаваться в подробности гендиректор Ульяновского автозавода не стал.

Вряд ли стоит надеяться, что очередная модернизация предприятия будет способствовать улучшению качества выпускаемых автомобилей. Ведь, как известно, надежностью УАЗовские изделия не славятся…

авторынок, производители, производство, автозаводы
29 ноября 2017
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