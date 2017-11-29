УАЗ приостанавливает выпуск автомобилей

– Мы пока обсуждаем, какое количество недель нам необходимо, потому что это связано с тотальной модернизацией наших основных технологических цепочек. Я думаю, что это будет январь — 2 или 3 недели, — цитирует ТАСС главу УАЗа Вадима Швецова. — Нам просто необходим достаточно длительный срок, для того чтобы все это установить. Это, прежде всего, связано с нашим техническим перевооружением.

Он пояснил, что в ходе усовершенствования будет переоборудована линия аудита качества, а также появятся новые участки, где проводятся тестовые испытания машин. Вдаваться в подробности гендиректор Ульяновского автозавода не стал.

Вряд ли стоит надеяться, что очередная модернизация предприятия будет способствовать улучшению качества выпускаемых автомобилей. Ведь, как известно, надежностью УАЗовские изделия не славятся…