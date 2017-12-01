Можно ли вкусно и безопасно поесть на АЗС

Так, компания Shell, имеющая в нашей стране более 230 АЗС, объявила о запуске нового проекта, в рамках которого обещает кормить своих клиентов исключительно «свежей продукции, созданной специально для „Шелл“. Например, на станциях „Шелл“ можно будет подкрепиться только что приготовленными сырниками, всевозможными салатами, овощами в нарезке, большими „зелеными“ роллами». Об этом заявил категорийный менеджер направления «Кафе» сети АЗС «Шелл» Анна Ример.

«Марекром» того, что на конкретной «шелловской» заправке вам предложат в том числе и вегетарианскую пищу, станет вывеска Deli by Shell. Это — фирменное кафе бренда, первое из которых уже заработало на заправочном комплексе в Московской области на Симферопольском шоссе.

– Сейчас клиент при выборе заправочной станции обращает внимание не только на качество топлива, но и на наличие дополнительного сервиса и программ лояльности, которые предлагаются автомобилисту. Новый проект заправочный станции — ответ на такие запросы наших посетителей. Мы провели собственное исследование и выяснили, что в поездках, даже в самых небольших, людям нужно отдыхать от автомобиля. Именно поэтому у нас появился трассовый формат АЗС с раздельными зонами отдыха, магазина и касс. Ведь самое важное для путешественников — поменять обстановку. И наличие вкусной еды, качественного кофе и просто приятной атмосферы безусловно способствуют этому, — говорит менеджер «Шелл» по форматам магазинов в Центральной и Восточной Европе Александр Гончаров.