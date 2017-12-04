Российские продажи автомобилей Mitsubishi выросли в 2,3 раза

Как сообщает пресс-служба компании «ММС Рус» — официального дистрибьютора Mitsubishi в России, в январе-ноябре нынешнего года автомобили Mitsubishi разошлись тиражом в 20 619 штук, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Бестселлером марки по-прежнему остается кроссовер Outlander, в пользу которого в этом году сделали выбор 14 864 человека. По сравнению с прошлым годом продажи модели выросли на 46%. На второй строчке расположился флагманский внедорожник Pajero Sport — такими машинами обзавелись 3662 автомобилиста.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что 15 декабря на калужском заводе «ПСМА Рус» стартует сборочное производство Mitsubishi Pajero Sport. В связи с этим в компании переписали и прайс-листы на эту модель — автомобили во всех комплектациях подешевели на 200 000 рублей.