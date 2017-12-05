Bentley Continental GT третьего поколения едет в Россию

Российская премьера нового Bentley Continental GT состоялась в конце августа нынешнего года. Купе гостям мероприятия презентовал лично Вольфганг Дюрхаймер, который на тот момент занимал пост президента Bentley Motors.

Сменивший поколение Continental GT вытянулся в длину, стал более приземистым и «похудел» на 80 килограммов. Новинку вооружили собранным вручную шестилитровым W12 TSI мощностью 635 л. с. и максимальным крутящим моментом 900 Нм. Скорость автомобиля достигает отметки в 333 км/ч, а первую сотню он разменивает за 3,7 секунды.

В компании уверены, что новый Continental GT привлечет внимание российских покупателей и будет способствовать укреплению позиции марки на нашем рынке. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что продажи Bentley в России по итогам первых семи месяцев нынешнего года сократились на 32%. За этот период дилеры реализовали всего 131 машину, 88 из которых — кроссоверы Bentayga.