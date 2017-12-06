Российские продажи автомобилей класса люкс выросли на 37%

Самым продаваемым люксовым автомобилем в России по-прежнему является Mercedes-Benz Maybach S-класса — на эту модель приходится 60% от всех продаж в сегменте. В октябре в пользу таких машин сделали выбор 66 наших сограждан. Это обеспечило штутгартскому автопроизводителю первую строчку в рейтинге самых популярных марок, реализующих авто класса «лакшери».

На втором месте расположилась компания Maserati — официальные дилеры этого бренда продали 21 машину. Третьим стал автостроитель Bentley, автомобили которого разошлись тиражом в 12 штук. Кроме того, в октябре россияне приобрели четыре новых авто с шильдиками Rolls-Royce, три машины Ferrari и один Aston Martin.

Большинство проданных во втором осеннем месяце автомобилей класса люкс «прописались» в Москве и Московской области — жители этих регионов поставили на учет 79 машин. По четыре транспортных средства отправилось в Санкт-Петербург и Краснодарский край, по два — в Татарстан, Пензенскую, Тюменскую и Иркутскую области.