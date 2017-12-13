Продажи автомобилей с мощными двигателями в России падают

Наибольшей популярностью у россиян пользуются машины с моторами, развивающими от 100 до 200 л. с. На их долю приходится 72,9% от общего объема продаж легковушек. Автомобилям, оснащенным менее мощными агрегатами, принадлежит 18,7% рынка, сообщает «Автостат».

В пользу машин с двигателями более 200 сил наши соотечественники делают выбор гораздо реже. И без того невысокий показатель этого сегмента в нынешнем году снизился до 8,4%.

Вероятнее всего, подобная тенденция будет наблюдаться и в следующем году, поскольку Совет Федерации в ноябре утвердил закон, подразумевающий значительное увеличение ставок акцизов на авто мощностью свыше 200 л. с. Такие машины в конечном счете станут еще дороже, а их продажи, как следствие, продолжат сокращаться.

О том, на сколько вырастет налог в 2018 году, можно прочитать здесь.