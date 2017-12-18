Корпоративные продажи KIA выросли на 41%

За первые одиннадцать месяцев нынешнего года KIA продала корпоративным клиентам 18 560 автомобилей — на 13% больше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает агентство «Автостат». Всего же в январе-ноябре обладателями машин этой корейской марки стали 168 736 человек (+23,7%).

Бестселлером KIA, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), является седан Rio, разошедшийся с начала года тиражом в 90 491 экземпляр. К слову сказать, эта модель наиболее популярна среди всех легковушек в России.

В лидерскую двадцатку по итогам первых одиннадцати месяцев также вошел кроссовер Sportage. В пользу этой машины сделал выбор 22 431 наш соотечественник.