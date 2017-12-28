Названы самые популярные подержанные автомобили в Москве

Помимо LADA и Mercedes-Benz в тройку самых востребованных у жителей Москвы автомобилей с пробегом вошли машины Volkswagen, в пользу которых в январе-ноябре сделали выбор 16 400 человек. Далее идут Ford и Hyundai — обладателями таких легковушек стали 15 800 и 15 700 москвичей. Замыкают лидерскую десятку Nissan (15 600 проданных автомобилей), Toyota (15 433 машины), BMW (15 200 авто), а также KIA (14 700 автомобилей) и Audi (10 400 машин).

Стоит отметить, что по данным агентства «Автостат», в целом московский вторичный рынок легковых автомобилей за первые одиннадцать месяцев нынешнего года сократился на 10,5% по сравнению с январем-ноябрем года прошлого, до 270 000 машин. За тот же период продажи новых авто в столице, напротив, увеличились — на 4%, до 187 500 единиц.