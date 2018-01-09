Опубликован рейтинг самых непопулярных автомобильных новинок 2017 года

Не стоит относиться к этому рейтингу серьезно хотя бы потому, что доподлинно неизвестно, на каких данных он основан. Кроме того, возникает вопрос, почему авторы списка включили в обзор минивэн Chrysler Pacifica, продажи которого стартуют лишь в январе нынешнего года. И как вообще можно сравнивать объемы реализованных гибридов с машинами на традиционном топливе, бюджетные авто с премиальными, кроссоверы со спорткупе… Не говоря уж о том, что все модели, оказавшиеся в списке, поступили в шоу-румы в разное время.

Тем не менее, на десятой строчке рейтинга самых непопулярных моделей расположился китайский кроссовер FAW Besturn X80, появившийся на рынке в апреле. По данным авторов, этот автомобиль в 2017 году разошелся тиражом в 327 машин. Следом идет Foton Sauvana, нашедший с мая по декабрь 267 покупателей. Восьмым стал гибридный Toyota Prius, седьмым — Lifan Murman, а шестым — Haval H6 Coupe. В лидерскую пятерку вошли Infiniti Q60, Peugeot 2008, SsangYong Tivoli, а также Geely Emgrand GT и Chrysler Pacifica.